Intervistato da Sky Sport, l'attaccante romeno del Benevento, George Puscas, ha parlato della promozione in Serie A conquistata con il club campano: "Difficile spiegarlo, non mi sono ancora svegliato dal sogno. E' stato bellissimo fare un gol così importante sotto quella curva così importante, tutti ci credevamo, ora dobbiamo godercela tutta. La festa? Eravamo sul pullman, c'era fumo, abbiamo impiegato un'ora e mezza per arrivare in centro, c'era tantissima gente ed è stato bellissimo. E' una rivincita per me stesso, ci tenevo a superare queste difficoltà e ce l'ho fatta. Sono contento. Non so ancora nulla del futuro, so solo che siamo andati in serie A. Ci penserò dopo le vacanze, restare è un'opportunità. Ma ora vogliamo goderci questo momento".