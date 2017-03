L'edizione odierna di TuttoSport analizza le scelte di Stefano Pioli e si schiera al fianco del tecnico emiliano, che contro la Roma ha affidato a Perisic e Candreva il difficile compito di presidiare l'intera fascia di competenza.



"Sono piovute critiche su Stefano Pioli dopo Inter-Roma. Tante hanno avuto come comune denominatore la situazione esterni. Perché Candreva e Perisic a coprire tutta la fascia, destra l'uno sinistra l'altro, non sono stati una soluzione efficace. Né dal punto di vista difensivo, né per l'apporto dato poi al gioco offensivo. Scelta che non ha pagato e croce buttata sul tecnico. Che però, a ben vedere, non è che avesse tutte queste soluzioni da tirar fuori dal cilindro. Da un lato l'assenza di Miranda con conseguenti cambiamenti tattici in mezzo ha pesato parecchio, dall'altro è pur vero che l'Inter ha finora ovviato al fatto che la rosa per quanto riguarda gli esterni non è poi così profonda come sembra".