L'Inter ha scelto Dalbert per rinforzare la rosa: il brasiliano è pronto a vestirsi di nerazzurro dopo oltre un mese di trattative estenuanti tra la dirigenza del club italiano e il Nizza. Alla fine Sabatini e Ausilio hanno strappato il sì del club francese, che non ha potuto negare al giocatore la possibilità di fare il grande salto e trasferirsi in un club dal peso storico ben superiore.



Nella storia del club nerazzurro, però, ci sono tanti giocatori che, proprio nel ruolo di Dalbert, hanno deluso oltre ogni aspettativa: da Felice Centofanti a Francesco Coco, passando per il più recente Nagatomo, che ancora veste la maglia nerazzurra, scopriamo la 'Flop 10' dei terzini sinistri della storia dell'Inter.