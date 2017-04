L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori sulla rosa dell'Inter e spiega come quest'ultima, al contrario di quanto si pensi e si dica, non sia composta da campioni.



"Viste le prestazioni delle ultime quattro partite (tre sconfitte e un pareggio), l’impressione è che i cinesi di Suning, oltre a scegliere il nuovo allenatore, debbano cercare anche parecchi giocatori per avviare l’ennesimo progetto di ricostruzione. Perché se dimostrano di non essere una squadra dal punto di vista caratteriale e psicologico, non reagiscono alle difficoltà e si sciolgono di fronte al minimo problema, i nerazzurri collezionano pure un’impressionante serie di brutture tecniche che spiegano (anche se non del tutto) il patatrac di Firenze e dovrebbero aprire gli occhi a chi si ostina a considerarli campioni o pseudo-tali".