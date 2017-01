Le due gare precedenti a quella di Palermo avevano certificato la sua crescita, ma anche la trasferta in Sicilia ha dato ottime risposte circa i progressi di Geoffrey Kondogbia. Stefano Pioli ha scelto Brozovic-Gagliardini come coppia di mediani titolari, ma nei minuti finali, con il risultato da difendere, ha spedito in campo l'ex Monaco che, seppur impiegato per un ridottissimo minutaggio, ha saputo calarsi immediatamente nella partita, resa complicata da un terreno di gioco rovinato dalla pioggia. A dimostrazione della buona prova di Kondognia, i voti dei quotidiani sportivi (Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport) e di Calciomercato.com che, nonostante i soli 18 minuti giocati, hanno valutato più che sufficiente la prova del centrocampista ed evitato il "senza voto" che spesso si adopera per chi entra solo nel finale.



GdS - Kondogbia 6: “Dentro per Perisic, deve dare robustezza in mezzo. Guadagna tempo e anche un’ammonizione”.



CdS - Kondogbia 6,5: “Un quarto d’ora di notevole spessore. Nel cuore del centrocampo con forza, centimetri e determinazione”.



CM.Com - Kondogbia 6,5: Kondogbia 6,5: 18 minuti (recupero compreso) sono pochissimi, ma certificano ulteriormente la sua crescita mentale. Entra in campo con grande personalità e si mette a fare diga