Il mercato dell'Inter è pronto ad entrare nel vivo: dopo gli acquisti di Pellegri e Salcedo dal Genoa per una cifra potenziale di 60 milioni di euro, Suning vuole rinforzare la rosa e fare almeno un paio di colpi di respiro internazionale. I nerazzurri guardano in casa del Psg, che ha una rosa molto profonda, e stanno valutando due profili di spessore assoluto: Angel Di Maria e Adrien Rabiot.



INCONTRO - La dirigenza dell'Inter e l'entourage del Fideo hanno già avuto un primo incontro con il giocatore che ha dato disponibilità per un trasferimento a Milano. Il problema è rappresentato dall'ingaggio da 9 milioni di euro che, però, può essere spalmato su più anni di contratto. Non solo Di Maria, perché i vertici nerazzurri stravedono anche per Rabiot che, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, è il grande nome per rinforzare il centrocampo che non sarà completato solo da Borja Valero.



SPUNTA GIMENEZ - Per quanto riguarda la difesa, si legge sul Corriere dello Sport, dopo i problemi incontrati per Rudiger, l'Inter ha deciso di virare su altri profili, su tutti José Gimenez dell'Atletico Madrid. Il giocatore, nonostante il blocco del mercato, ha chiesto di partire perché vuole avere più spazio nell'anno del Mondiale; l'Inter, quindi, è pronta a stringere, con i nomi di Di Maria, Rabiot e Gimenez che fanno sognare i tifosi...