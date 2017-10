L'idea Ramires è concreta per l'Inter, ma Ausilio e Sabatini proveranno a raggiungere profili che abbiano maggiore prospettiva. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il brasiliano del Jiangsu sia quasi un contentino dal punto di vista tecnico, utile soprattutto dal punto di vista del bilancio.



"Per quanto riguarda il centrocampista, gli uomini mercato nerazzurri possono sempre pescare dallo Jiangsu Suning, club «fratello», e infatti ci sarebbe già un accordo di massima per il prestito di Ramires Santos do Nascimento. Parliamo però di un 30enne che da due stagioni gioca nella Chinese Super League. Operazione low cost, l’ideale in regime di fair play finanziario, non c’è che dire, ma prima di «accontentarsi» Sabatini e Ausilio proveranno fino in fondo altre strade, alla ricerca di soluzioni tecnicamente migliori, anche dal punto di vista delle prospettive".