-1 all'apertura ufficiale della sessione invernale, ma il mercato è già in fermento e tra le squadre più attive sembra esserci proprio l'Inter. Un centrale, un trequartista e un esterno, ma a rinforzare la rosa di Spalletti potrebbe arrivare anche un mediano: Ramires infatti è un nome pronto a tornare di moda.



MANCA UN SI' - Nonostante il raffreddamento delle scorse settimane, la pista può riaccendersi da un momento all'altro grazie al brasiliano: il centrocampista, come riferisce Il Corriere dello Sport, ha fatto sapere di non voler più tornare a Nanchino, di considerare chiusa l'esperienza con il Jiangsu e di essere pronto a una nuova avventura in Europa. Tutte le parti sembrano spingere verso questa soluzione, dall'agente fino a Sabatini, Ausilio e Spalletti che hanno già dato il via libera all'operazione, ma manca ancora un sì: quello di Suning e del plenipotenziario Liu Jun (ex ad nerazzurro), che temono di indebolire la formazione in patria. La forte volontà di Ramires e quella dell'Inter però potrebbero sbloccare la situazione in tempi brevi: il 2018 può portare a Spalletti un nuovo mediano.