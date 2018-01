L'Inter spinge per chiudere anche il colpo Ramires. Il responsabile sport di Suning, Walter Sabatini ha fatto passi avanti importanti per convincere la proprietà a cedere il giocatore ai nerazzurri e lo stesso viaggio dell'agente in Italia può aiutare a chiudere la trattativa. Secondo la Gazzetta dello Sport, Sabatini è al lavoro per trovare un sostituto di Ramires da regalare al Jaingsu Suning per compensare l'uscita del brasiliano per cui, comunque, ci sarà da lavorare sull'ingaggio da 10 milioni di euro che attualmente percepisce in Cina.