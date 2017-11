L’Inter ha da tempo messo gli occhi sul difensore cileno Paulo Diaz, ma Walter Sabatini e Piero Ausilio dovranno risolvere un “problema” prima di poter tesserare il classe ’94 del San Lorenzo per cui nerazzurri sono pronti a investire circa 6 milioni di euro. Difficoltà che sorgono per via dello status da extracomunitario di Diaz, dato che l’Inter a giugno disponeva di due slot e che uno lo ha occupato con Dalbert.



CONFLITTO DI MERCATO - Rimane, dunque, ancora uno slot, che però i nerazzurri sembrano intenzionati a riservare al brasiliano Ramires, promesso sposo della società di corso Vittorio Emanuele, in procinto di prenderlo in prestito dal Jiangsu. Un’operazione di mercato che di fatto sbarrerebbe la strada verso Milano a Diaz, che in patria reputano tra i pezzi pregiati del calcio cileno, almeno in proiezione futura.



LA SOLUZIONE - Diaz è un vero e proprio jolly, capace di ricoprire tutte le posizioni della difesa e non solo, dato che qualche volta è stato addirittura impiegato a centrocampo. L’Inter proverà a battere la concorrenza per bloccare in anticipo il calciatore e non è da scartare l’ipotesi che la società nerazzurra possa trovare un accordo con il San Lorenzo e lasciarlo ancora sei mesi in argentina fino al termine della stagione.