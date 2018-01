Si complica la pista Ramires per l'Inter. Secondo le indiscrezioni lanciate da Premium Sport, l'agente del calciatore brasiliano, Luis Carlini, avrebbe annullato il viaggio a Milano, previsto per domani. Il club nerazzurro continua a sperare e si affida proprio al procuratore del centrocampista ex Chelsea, che volerà a Marbella per parlare con la dirigenza del Jiangsu Suning.