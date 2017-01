L’Inter che ha chiuso le operazioni in entrata con l’arrivo di Roberto Gagliardini, può ancora fare qualche operazione in uscita nelle ultime ore di mercato. In cima alla lista dei partenti c’è sempre il nome di Andrea Ranocchia, fino a qualche giorno fa accostato a Swansea e Southampton, che però sembrano aver definitivamente abbandonato la pista che porta al difensore italiano, dato che i primi sono in trattativa con Lisandro Lopez e che i secondi hanno ormai ultimato l’acquisto di Tasci. Ma la cessione di Ranocchia, che interessava anche al Wolfsburg, non è ancora da escludere, anzi: fonti vicine all’Inter lasciano intendere che entro domani potrebbe esserci qualche sorpresa a tal riguardo.



NIENTE ATALANTA PER PALACIO - L’altro nome in uscita è quello di Rodrigo Palacio, che all’Inter non riesce più a trovare spazio. Per l’argentino c’è stata l’ipotesi Atalanta, ma da Bergamo fanno sapere che la trattativa non è mai stata avviata e che di conseguenza il Trenza pare intenzionato a terminare gli ultimi sei mesi di contratto ad Appiano Gentile.