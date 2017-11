Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter, parla a Inter Tv in vista della sfida con l'Atalanta: "Da adesso avremo tante partite importanti da affrontare, a partire da quella con l'Atalanta; ma anche quelle che abbiamo già affrontato lo erano. Abbiamo lavorato bene, siamo pronti per un'altra battaglia e per prenderci i tre punti. Ci stiamo preparando bene, ora stanno tornando tutti e fra poco lavoreremo col gruppo al completo. sappiamo che ci attende una partita dura ma dobbiamo fare quello che abbiamo fatto sin qui. La strada è lunga, l'obiettivo è distante ma dobbiamo rimanere lì in alto"