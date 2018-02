Uno dei protagonisti di Inter-Benevento è stato Andrea Ranocchia, che ha parlato nel postpartita ai microfoni di Sky: "Il gol mio e quello di Skriniar riscattano l'autorete di Marassi. Sono contentissimo, è una vittoria che ci sblocca, era importantissimo conquistare 3 punti e ora prepariamo al meglio la partita con il Milan. Sapevamo che potevamo sbloccarla sulle palle inattive e ce l'abbiamo fatta. Sono 3 punti importantissimi per noi. Su Cataldi? Io sono rimasto fermo e mi è venuto addosso, non potevo scomparire. Dobbiamo pensare a noi, è tutto nelle nostre mani, adesso abbiamo 3 partite importantissime a partire dal derby, sarà bellissimo giocarlo. Se scalzerò Miranda? Non m'interessa, m'importa solo che l'Inter arrivi in Champions a prescindere da chi gioca".