Dopo aver trascorso mesi complicati in nerazzurro, Andrea Ranocchia si sta riscattando con la maglia dell'Hull City in Premier League, dove lui stesso ha affermato di voler proseguire la propria carriera. Secondo il Daily Star, il difensore italiano avrebbe già individuato la sua prossima destinazione: si tratterebbe del Chelsea di Antonio Conte. Con l’ex tecnico della Juventus, Ranocchia conserva un gran rapporto, tanto che in passato è stato vicino ad un trasferimento in bianconero, proprio su richiesta dell’ex ct.