L'Inter è alla ricerca di una destinazione per Andrea Ranocchia entro la fine del mercato. Il difensore umbro vorrebbe tornare in Premier League ma al momento non ci sono società pronte a ad acquistarlo. Per questo oltre a Genoa e Sampdoria si stanno facendo largo pista alternative di club alla ricerca di rinforzi nel reparto anche nelle ultime battute del campionato. Bologna, Benevento, ma anche un clamoroso passaggio alla Juventus (se non trovasse alternative valide entro il 31 agosto) non è escluso del tutto dati i buoni rapporti del suo entourage con il dg Marotta.