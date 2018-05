Non avrebbe dovuto giocare ma il risentimento muscolare di Miranda durante il riscaldamento gli ha aperto le porte della titolarità e Andrea Ranocchia non ha perso l'occasione per farsi trovare pronto. Proprio il difensore italiano, infatti, ha sbloccato il risultato con un bellissimo gol sul campo dell'Udinese: angolo calciato da Cancelo, il difensore italiano si stacca dalla marcatura, taglia sul primo palo e sfiora il pallone quel tanto che basta per mandare la sfera a baciare il palo prima di depositarsi in rete.