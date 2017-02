L'Inter e il Real Madrid sono al lavoro per intavolare un asse che avvicinerà, e non di poco, le proprietà di due club ad oggi importantissimi per il mercato europeo. Il presidente della società nerazzurra. Un incontro formale, in cui si parlerà di marketing, accordi commerciali e, probabilmente, anche di mercato.



L'INCONTRO - La visita europea del patron di Suning, Zhang Jingdon non sarà dedicata soltanto alla fondamentale partita fra Inter e Roma. Il numero uno della proprietà nerazzurra è volato infatti oggi a Madrid per incontrare il presidente del Real Madrid, Florentino Perez. L'obiettivo? Soprattutto il business legato alla trasmissione dei diritti tv della Liga in Cina, ma anche consolidare i rapporti già ottimi con la proprietà madrilena nati proprio la scorsa estate.



OBIETTIVI MERCATO - L'occasione, però, sarà anche utile per parlare anche e soprattutto di mercato. Proprio James Rodriguez, già trattato la scorsa estate, resta un obiettivo concreto per l'Inter nella prossima sessione di mercato. Il club nerazzurro è alla ricerca di un colpo mondiale che possa rilanciare il brand in Cina e non solo. Il colombiano è ritenuto un obiettivo possibile e l'incontro di Madrid servirà anche per rilanciare per James Rodriguez. Senza dimenticare che nella capitale spagnola, sponda Atletico, c'è un grande ex nerazzurro: in futuro il Cholo Simeone sogna di allenare l'Inter.