Sarà l'acquisto record della storia del Siviglia. Luis Muriel ha firmato, tutto fatto con la Sampdoria per 20 milioni di euro più ricchi bonus e un 20% sulla futura rivendita. Così dopo le esperienze di Lecce, Udine e Genova, finisce l'avventura in Serie A di un talento mai definitivamente esploso ma con colpi e potenzialità fuori dal comune. Ecco perché tante grandi squadre lo hanno sondato più volte, dal Napoli a gennaio scorso alla Roma in passato. E l'Inter? Aveva fatto un tentativo, in realtà un incontro esplorativo tra il ds Ausilio e la Sampdoria (con l'avvocato Romei) per prendere informazioni, una storia di aprile scorso.



SPALLETTI DICE NO - Anche nelle settimane successive, Muriel è stato nuovamente proposto all'Inter. No secco da parte di Luciano Spalletti, da quando è diventato il nuovo allenatore nerazzurro ha preferito altre scelte e altri giocatori su cui orientarsi, anche Berardi e Bernardeschi sono stati due giocatori su cui ha posto un freno. E la discontinuità di Muriel non lo ha convinto, nonostante il suo talento. Ecco perché i discorsi tra Inter e Samp si sono poi spostati su Skriniar e Schick, quest'ultimo finito alla Juventus. Ma anche Muriel poteva passare sull'asse Milano-Genova. Così non è stato, Spalletti ha le idee chiare. E adesso, per Luis sarà Siviglia.