Calcio e Finanza spiega la nuova ripartizione delle deleghe nell'Inter dopo il riassestamento del luglio scorso. Giovanni Gardini, neo Cfo, ora ha potere di firma per i trasferimenti fino a 20 milioni di euro e la stipulazione di contratti con i calciatori fino a 10 milioni di euro lordi. Il ds Piero Ausilio invece potrà firmare per trasferimenti e contratti fino a un milione. L'idea di Suning è quella di rendere più snelli e quindi rapidi i passaggi sul mercato.



Nelle prossime settimane invece verrà rinnovato di altri due anni il contratto di Samir Handanovic, in scadenza nel 2019. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, pronto anche un vincolo quinquennale con ritocco dell'ingaggio per il baby difensore belga Zinho Vanheusden.



Come si legge sul Corriere dello Sport, Ausilio ha fatto presente all'agente del portiere sloveno, Fali Ramadani, che il club vuole prolungare il matrimonio e di fatto consentire a Samir di chiudere la carriera con l'Inter. L'argomento è già stato trattato ad agosto, negli incontri che il dirigente di corso Vittorio Emanuele ha avuto con il potente procuratore che rappresenta anche Perisic e Jovetic. Non ci dovrebbero essere grossi ostacoli per arrivare alla fumata bianca. Adesso Handa ha 33 anni e un contratto in scadenza nel 2019, ma è pronto a prolungarlo fino al 2020 o 2021 mantenendo invariato l'attuale ingaggio da 2,5 milioni a stagione.



L'altro rinnovo che l’Inter ha messo in cantiere è quello del difensore Vanheusden: anche il suo contratto scade nel 2019, ma il belga ha molte più richieste di Handanovic complici l'età (è un classe '99) e la fama di predestinato che si è ritagliato con la Primavera. Il Liverpool aveva bussato alla sua porta, ma la società lo ha dichiarato incedibile e gli farà firmare un accordo fino al 2022 nei prossimi mesi.



Miranda, in scadenza nel 2019, invece dovrà attendere. Icardi merita un capitolo a parte: ieri si è rasato a zero i capelli e lunedì la moglie Wanda Nara presenterà il libro da lei scritto sulla storia del suo amore con Mauro e sulla nascita delle figlie. Facile attendersi qualche rivelazione che farà discutere. Nel frattempo Suning sta riflettendo sulla possibilità di alzare al capitano l'ingaggio e soprattutto la clausola rescissoria. Facile immaginare che Wanda sarebbe felice di sedersi a un tavolo e monetizzare ancora l’allungamento del contratto attualmente valido fino al 2021.