Come si legge sul Corriere dello Sport, i dirigenti nerazzurri stanno seguendo da vicino l'attaccante argentino del Tottenham,. L'ex romanista ha giocato l'ultima partita lo scorso ottobre contro il Liverpool e da allora è in infermeria. Il dsstravede per lui e anche la scorsa estate aveva fatto un sondaggio per capire se c'erano i margini per riportarlo in Italia, ma allora per il club inglese era incedibile visto che era reduce da una stagione su grandi livelli (11 gol e 10 assist nel 2015/2016). Adesso la situazione è molto diversa.- A gennaio Lamela è stato alcune settimane a Roma: ha abitato a casa dell'amico, ha frequentato spesso un ristorante a Santa Severa e si è curato a Trigoria dove lavora il suo fisioterapista di fiducia, Damiano, dipendente della società di. Ha svolto un'altra parte della riabilitazione a Buenos Aires, ma ancora non vede la luce alla fine del tunnel anche perché in quest'ultimo periodo ha avuto diversi problemi extracalcistici, da un incidente al fratello alla morte del cane al quale era legato.. C'era stato un approccio per il rinnovo, ma la trattativa non è mai decollata ed è difficile che, in questo momento di forti tensioni e in cui non gioca, possa arrivare il prolungamento. Gli Spurs lo avevano. Sotto l'aspetto fisico si tratterebbe una (mezza) scommessa e magari come unico rinforzo nel ruolo potrebbe non essere sufficiente per puntare allo scudetto, ma Ausilio sa che se riuscisse a recuperarlo al 100%, l'Inter farebbe un colpo pazzesco. Ecco perché sta seguendo l'evolversi della situazione con attenzione, pronto a intervenire specialmente se il Tottenham dovesse bussare alla porta per- Conancora in panchina e con la conferma del, l'Inter andrà alla ricerca di almeno un attaccante esterno di grande livello da affiancare ain questo momento è probabilmente il primo nome nella lista e precede di poco il viola. Di entrambi i dirigenti di corso Vittorio Emanuele sanno tutto: pregi e difetti (dentro ma anche fuori dal campo) oltre ai costi. Berardi è stato valutato una quarantina di milioni di euro dall'ad del Sassuolo Carnevali, mentre la Fiorentina spara ancora più alto per il suo talento. Di fronte a certe cifre è inevitabile guardarsi attorno, anche solo per capire se il mercato offre occasioni.potrebbe rientrare in questa categoria: perché, a dispetto di un talento cristallino, non gioca da alcuni mesi e considera chiusa la sua esperienza in Premier League. Vuole cercare nuovi stimoli e l'Italia, dove si è consacrato, lo attira. E', ma per il momento l'Inter ha due posti liberi per il 2017/2018.