Cristian Chivu, ex difensore di Inter e Roma, parla a la Gazzetta dello Sport della prossima sfida tra le sue ex squadre: "Spalletti? Un grande allenatore, ha un modo di parlare alla squadra e di caricare i giocatori che è unico. E poi è attentissimo ai dettagli, pignolo. Da calciatore spesso non capivo, adesso mi è tutto più chiaro: prevenire è meglio che curare. Pioli? Sta facendo qualcosa di straordinario e allo stesso tempo credo sia consapevole che dovrà continuare questa striscia per puntare al ritorno in Champions. L’Inter ha perso punti quando invece aveva il dovere di vincere. Eppure quando scegli un allenatore come De Boer sai che dovrai essere pronto ad affrontare le difficoltà. Allora sarebbe stato meglio valutare prima se puntare o meno su di lui".