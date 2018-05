Parlando a Rai Sport, il noto editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha commentato così la corsa Champions: "L'Inter può battere sicuramente la Lazio all'Olimpico, ma in questo momento conta la classifica. Per tutte le squadre che lottano per la Champions è stato un campionato a due facce. Questo dà la misura del campionato italiano dove ci sono state due sole squadre al vertice: le altre squadre non erano complete. Per questo in semifinale di Champions sono arrivate tre squadre terze nei loro campionati. Oggi non c'è un grandissimo livello, ci sono tante belle squadre incomplete".