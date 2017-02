Un match che mette in palio punti importanti per la Champions League. Inter contro Roma, questa la sfida presentata da Opta: la Roma è la squadra contro cui l’Inter ha vinto più partite in Serie A (71): 48 pareggi e 48 successi giallorossi completano il bilancio.

L’Inter ha vinto le ultime due partite interne contro la Roma in campionato, tante quante nelle precedenti 12 sfide (6N, 4P). L’Inter ha vinto nove delle ultime 10 partite di campionato: in questo intervallo di tempo solo la Juventus ha fatto altrettanto bene.

I 48 punti dell’Inter dopo 25 giornate sono il miglior risultato per i nerazzurri dal 2009/10 quando ne guadagnarono 55. Solo tre volte, oltre a questa, la Roma ha guadagnato 56 o più punti in 25 giornate (nell'era dei tre punti). La Roma ha segnato almeno quattro gol in cinque partite nella Serie A 2016/17, record in questo campionato. Roma e Inter sono le due squadre che hanno segnato più gol nel quarto d’ora finale in questo campionato (13).

La Roma ha segnato nove gol su rigore in questo campionato, più di ogni altra squadra – l’Inter invece solo uno, più del solo Palermo. Stefano Pioli ha vinto solo uno dei 13 confronti con la Roma in Serie A: per lui otto sconfitte, contro nessuna squadra ne conta di più.

Tra i giocatori di questo campionato Mauro Icardi è quello che in media deve giocare meno palloni per segnare: una rete ogni 38 tocchi. Edin Dzeko segna in media un gol ogni 113 minuti giocati in campionato: non fa meglio dal 2011/12, quando la sua media era di una rete ogni 107.