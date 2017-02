Big match per il posticipo della 26° giornata di serie A, a San Siro si affrontano Inter e Roma. Fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Paolo Tagliavento di Terni: di seguito tutti gli episodi da moviola.



SECONDO TEMPO



27' - L'Inter invoca un calcio di rigore: Strootman colpisce Eder in area piccola, Tagliavento non concede il penalty. I replay confermano che il contatto meritava sanzione.



10' - L'inter protesta sul raddoppio della Roma per una spinta di Nainggolan che avvia l'azione: contatto veniale, corretta la decisione di Tagliavento di lasciar correre.



PRIMO TEMPO



40' - Ammonito De Rossi per un fallo a centrocampo su Gagliardini.



39' - Contatto in area Icardi-Fazio, Tagliavento lascia giocare. Il replay evidenzia il fallo dell'attaccante



31' - Rischia il giallo Joao Mario: ginocchio alto su Szczesny in uscita, Tagliavento decide di concedere solo il fallo per la Roma.



6' - Perisic si alza il pallone e appoggia di testa ad Handanovic che blocca, Tagliavento assegna punizione a due in area per la Roma e ammonisce il croato: decisione ineccepibile da regolamento, tale condotta infatti viene considerata come antisportiva.