Roma 56 punti, Napoli 54, Atalanta 51, Inter 48, Lazio 47, Milan 44. La classifica (con Napoli e Atalanta che hanno giocato una partita in più) parla chiaro: in caso di successo dell'Inter sulla Roma (e se anche Lazio e Milan ne approfitassero vincendo i rispettivi incontri), la lotta per la Champions diventerebbe bellissima. E tutte le squadre fra il secondo e il settimo posto sarebbero autorizzate a sognare.



I destini della stagione dunque sono legati al big match di questa sera, Inter-Roma, una sfida il cui esito passa molto dagli equilibri e dai duelli a centrocampo. Fra questi, spicca quello fra Gagliardini e Nainggolan, analizzato oggi dalla Gazzetta Sportiva. Teoricamente non è un confronto diretto, perché sullo scacchiere sarà più frequente la sfida Gagliardini-Strootman: ma Nainggolan, che copre tutti i quadrati del campo con preferenza sul centro-sinistra, potrebbe aggiungersi all’olandese per limitare il campo d’azione dell’azzurro. Gagliardini è la chiave di Pioli: con la sua profondità 'spacca' molte difese piazzate, ma nello stesso tempo dà ordine e ritmo alla mediana grazie al senso della posizione eccellente e ai chilometri che percorre (oltre 12 in media a partita, nessuno come lui tra Roma e Inter). I rientri di Nainggolan potrebbero dare superiorità alla Roma a centrocampo, dove l’Inter non potrà fare a meno di Brozovic, col rischio però di lasciare Icardi più solo.



Gagliardini-Nainggolan, uno dei duelli chiave di Inter-Roma, la partita che può cambiare la sorti del campionato, sia in chiave Champions che in chiave scudetto. L'Inter, con una vittoria, non solo riaprirebbe i giochi Champions, ma rischierebbe di chiudere anche quelli per la corsa al titolo, facendo un favore alla Juventus...