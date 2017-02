Inter-Roma si gioca in campo, ma anche sul mercato. Il posticipo di domenica sera a San Siro, sotto gli occhi del patron Zhang Jindong, è l'occasione per portare avanti la trattativa per Kostas Manolas. Il nazionale greco, 25 anni ex Olympiacos, è il primo obiettivo dei nerazzurri per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.



ECCO L'OFFERTA - I cinesi di Suning sono disposti a investire circa 45 milioni di euro per il cartellino del giocatore, sotto contratto fino al 2019 con un ingaggio da 1,8 milioni di euro netti all'anno. Come si legge su Tuttosport, l'Inter è pronta a raddoppiargli lo stipendio offrendogli 3 milioni più bonus. Fra l'altro la Roma, dopo i 2 milioni già sborsati l'estate scorsa per il prestito, deve pagare altri 8 milioni ai nerazzurri per riscattare il brasiliano Juan Jesus. In alternativa all'Inter piacciono il brasiliano Marquinhos (PSG), l'olandese de Vrij (Lazio) e l'italiano Acerbi (Sassuolo).