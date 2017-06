Intervistato dal quotidiano ABC, in Spagna, il direttore dell'area tecnica di Inter e Suning, Walter Sabatini, ha parlato di Stevan Jovetic. Il Siviglia non ha esercitato il riscatto dell'attaccante montenegrino, chiedendo all'Inter un corposo sconto sugli accordi iniziali, che prevedevano un versamento di 13,5 milioni di euro nelle casse nerazzurre. A tal proposito Sabatini è stato molto chiaro: "Uno sconto al Siviglia per Jovetic? Stiamo valutando la cosa, ma non credo perché è un calciatore che ha mercato".



Questa l'affermazione dell'ex dirigente giallorosso, che quindi non chiude definitivamente al Siviglia, ma che lascia intendere come la società di corso Vittorio Emanuele stia cercando anche altre sistemazioni all'ex attaccante della Fiorentina.