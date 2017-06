Il secondo nome sul taccuino dell’Inter per rinforzare la difesa è quello di Davinson Sanchez. La priorità si chiama Antonio Rüdiger, l’alternativa è il centrale classe 1996 dell’Ajax, messosi in luce nella scorsa stagione sotto la guida di Peter Bosz, nuovo allenatore del Borussia Dortmund. Secondo Sky Sport, l’Inter ha sondato il terreno con i Lancieri per il giocatore. La Roma chiede 40 milioni di euro per Rüdiger, Piero Ausilio e Walter Sabatini non hanno ancora deciso se provare l’affondo decisivo o cambiare obiettivo per puntellare il reparto arretrato. Ma chi è Davinson Sanchez?



IL BARCELLONA OSSERVA - Davinson Sanchez si è presentato all’Ajax con una Coppa Libertadores nel palmares. Il centrale colombiano ha vinto il prestigioso trofeo con la maglia dell’Atletico Nacional di Medellin, giocando ogni minuto della competizione. Il difensore, nato a Caloto, ha un’importante struttura fisica: alto 1,87 m per 77 kilogrammi, un vero e proprio colosso. E’ soprannominato The Tank per le sue importanti doti fisiche: Davinson Sanchez, infatti, spazza via tutto ciò che incontra sulla propria strada. Dopo la vittoria della Libertadores, il Barcellona lo contatta direttamente per portarlo nella squadra B, in Segunda Division. Davinson Sanchez, però, vuole completare il suo percorso di crescita in un campionato di primo livello. L’Ajax soddisfa le esigenze del ragazzo e lo acquista per la “misera” cifra di 5 milioni di euro.



PROTAGONISTA ALL’AJAX - Davinson Sanchez, però, non ha vinto solo la Coppa Libertadores. In bacheca anche 4 campionati, 2 Coppe di Colombia e 2 Supercoppe con la maglia del Los Verdolagas. Inoltre, il centrale classe 1996 ha svolto tutta la trafila con le giovanili della Colombia. Col passaggio all’Ajax, Sanchez si è consacrato. Secondo Ruud Gullit,“l’ultimo calciatore con quelle caratteristiche ad aver vestito la maglia dell’Ajax è stato Jaap Stam”. Al termine dell’Eredivisie, persa per un solo punto, Sanchez è stato il terzo giocatore più impiegato da Peter Bosz dopo il capitano Klaassen e il portiere Onana. Ha giocato 32 gare, per un totale di 2764 minuti con 6 gol e 2 assist all’attivo. La principale caratteristica del colombiano è la rapidità con cui riesce a recuperare gli avversari con le sue lunghe leve e il suo tempismo, soprattutto nell’uno contro uno. Vince il 60% dei duelli aerei in cui è protagonista, è prezioso in fase difensiva e ha il vizio del gol. Colpisce anche la precisione in impostazione: regista il 90% di passaggi riusciti nel massimo campionato olandese.



IL MIGLIORE - A maggio Sanchez è stato votato come miglior giocatore dell’ultima Eredivisie, vincendo il trofeo Rinus Michels. Il Barcellona è tornato a farsi vivo per il giocatore: può essere proprio il centrale colombiano il compagno del futuro di Gerard Piqué. L’Ajax, però, non ha alcuna intenzione di privarsi di lui facilmente. Per strapparlo ai Lancieri - sussurrano in Olanda - servono almeno 40 milioni di euro. Una cifra importante, per uno dei difensori classe 1996 più promettenti del panorama mondiale. Il Barcellona è pronto all’assalto, l’Inter osserva con occhio vigile la situazione: l’alternativa principale ad Antonio Rüdiger è Davinson Sanchez. Un vero e proprio colpo alla Walter Sabatini, peccato che il prezzo nell’ultimo anno sia lievitato notevolmente.