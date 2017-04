Un nome nuovo per la fascia, che sta scalando le gerarchie. Non è mistero che l'Inter stia cercando un terzino sinistro per la prossima stagione e tra i profili seguiti non c'è solo quello di Ricardo Rodriguez. Lo svizzero del Wolfsburg è la prima scelta, ma al momento la distanza tra domanda e offerta è notevole, per questo motivo l'affare è tutt'altro che scontato. Lo scenario è lo stesso da settimane, i Lupi vogliono i 22 milioni di euro della clausola rescissoria, Ausilio è al lavoro per abbassare la cifra, forte della volontà del giocatore, che gradirebbe un trasferimento a Milano dopo una 'vita calcistica' spesa in Bundesliga.



ALTERNATIVE - Ecco perchè, in caso di mancata fumata bianca, l'Inter è pronta a cambiare obiettivo. Tra i giocatori seguiti, segnati in maiuscolo e sottolineati due volte sul taccuino, ci sono quelli di Ghoulam, che non ha ancora detto sì al rinnovo con il Napoli, e soprattutto Samir. L'Udinese lo aveva pagato 4 milioni, adesso lo valuta 4 volte tanto. Soldi che l'Inter non è intenzionata a spendere, ma con il club di Pozzo i rapporti sono ottimi e potrebbe essere intavolata una trattativa con l'inserimento di qualche contropartita, come per esempio Dimarco.