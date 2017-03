Almeno un rinforzo, possibile che siano addirittura due. Ma l'Inter dal prossimo anno vorrà investire sulla fascia sinistra, il ruolo dei terzini rimane quello più delicato dove andare ad acquistare nuove pedine. La prima scelta rimane Ricardo Rodriguez, terzino del Wolfsburg con cui c'è già un'intesa di massima ma non l'accordo con il club tedesco, vincolato ai 22 milioni di clausola rescissoria mentre l'Inter conta di trattare attorno ai 14/15 milioni. Se ne riparlerà presto.



PIACE SAMIR - Una possibile alternativa arriva dal campionato italiano: secondo Sky Sport, infatti, Piero Ausilio ha fatto seguire da tempo il terzino Samir, classe 1994, brasiliano di proprietà dell'Udinese dove sta facendo benissimo con la gestione Delneri. Tanto da essere approvato dallo scouting nerazzurro, pronti i contatti tra i due club: la richiesta è di 16 milioni di euro, l'Inter non vorrebbe spingersi oltre i 12 milioni totali per Samir. Ma i primi dialoghi inizieranno presto per questo brasiliano tecnico e promettente. Rimane in lista anche il nome di Antonio Barreca, gioiellino del Torino per cui però ad oggi non è partito alcun contatto.