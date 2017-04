Marco Giampaolo ha parlato in vista della sfida di San Siro tra l’Inter e la sua Sampdoria. Tra i grandi assenti c’è Muriel, ma per il tecnico i blucerchiati terranno testa alla squadra di Pioli.

"La Sampdoria andrà a giocarsi la sua partita - ha dichiarato al Corriere dello Sport - misurandosi con le qualità dell’avversario. In quest'ultima parte dobbiamo provare a lasciare una scia di profumo dietro di noi. Vogliamo raggiungere la piena consapevolezza dei nostri mezzi, per poi migliorarla il prossimo anno".



Giampaolo ha poi parlato delle scelte tecniche: "Schick al posto di Muriel? Cambiano le caratteristiche individuali, ma per la squadra cambia poco. Oltre ai gol, di Muriel mancherà quel senso di pericolosità che riesce a trasmettere alla squadra, ma Schick è sicuramente più giocatore rispetto a quando è arrivato. Detto questo, non aspettiamoci che spacchi le partite, è pur sempre un ragazzo di vent’anni e deve vivere con serenità questa esperienza".