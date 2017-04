Monday Night in Serie A. Alle 20.45, a San Siro, l'Inter ospita la Sampdoria: la squadra di Stefano Pioli ha la possibilità di continuare la sua corsa verso l'Europa con la possibilità di allungare sul Milan, fermato dal Pescara sull'1-1, e di rispondere all'Atalanta. Icardi e compagni hanno una tradizione favorevole con i blucerchiati, in quanto non perdono da 14 turni in casa contro i liguri: 9 vittorie e 5 pareggi.



L'ex della sfida, il numero 9 dell'Inter, nei due scontri contro la Samp a San Siro ha sempre sognato; dall'altra parte, invece, c'è Fabio Quagliarella che nelle ultime due sfide ai nerazzurri è andato in gol: febbraio 2016 e ottobre 2016. Gli uomini di Pioli nelle ultime 4 partite ha prodotto una media di 5,5 gol a gara: sette i gol subiti in questo parziale, dopo una striscia di 10 giornate in cui i nerazzurri ne avevano concessi appena tre. La Samp, invece, è andata in gol solamente con sei giocatori, meno di ogni squadra in campionato.