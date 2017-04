Monday Night in Serie A, con l'Inter che accoglie la Sampdoria. La redazione di calciomercato.com vi racconta la moviola della sfida di San Siro, diretta da Celi.



50' Pari Samp: regolare il gol di Schick, Brozovic lo tiene in gioco.



35' Gol dell'Inter con Banega che crossa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, per D'Ambrosio che batte Viviano. Il calcio d'angolo, dal quale è scaturito il gol, è nato da una posizione in fuorigioco di Candreva.



33' ​Icardi chiama palla a Brozovic, ma sul filtrante del croato l'argentino è fermato in off-side. Il fuorigioco non c'è.