L'Inter avanza decisa su Milan Skriniar. Questa sera il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha cenato con l'avvocato blucerchiato Antonio Romei in un ristorante al centro di Milano. Proprio mentre il difensore slovacco classe 1995 era in campo con la nazionale Under 21, che ha battuto 3-0 la Svezia all'Europeo di categoria in Polonia. Skriniar è sotto contratto fino al 2020 con la Sampdoria, che è disposta a inserire nella trattativa come parziale contropartita tecnica l'attaccante interista Caprari, nell'ultima stagione in prestito al Pescara.