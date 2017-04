L'edizione odierna del Corriere della Sera parla della sfida tra Inter e Sampdoria e spiega come per i nerazzurri si tratti di una tappa decisiva.



"Stefano Pioli sogna un’Inter no limits capace di vincere tutte le nove partite che le restano. Il suo problema è che a non avere limiti sono anche le altre: Roma, Lazio e Atalanta hanno vinto, e i pari di Napoli e Milan sono solo una modesta consolazione. La colpa non è certo del tecnico — che anzi sta facendo molto bene — ma il senso del finale di campionato nerazzurro è comunque chiaro: i jolly sono terminati (l’ultimo l’Inter se lo è giocato col 2-2 a Torino prima della sosta), esistono solo i tre punti. La necessità è di alimentare le speranze di Champions — in verità poche, col Napoli che oggi potrebbe essere lontano 6 punti, tanti ancora— ma, soprattutto, di tenere i piedi l’opzione Europa League, un bersaglio obbligato per avviare davvero la rivoluzione di Suning e consolidare la posizione di Pioli. Per tutte queste ragioni, la pressione sull’Inter stasera a San Siro contro la Sampdoria è alta. Questa e quella successiva con il Crotone sono due gare da vincere a tutti i costi per affrontare poi nelle migliori condizioni il successivo, decisivo, trittico Milan-Fiorentina (in trasferta)-Napoli".