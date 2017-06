Proseguono i contatti tra Inter e Sampdoria per Milan Skriniar. Il difensore blucerchiato piace molto alla società di corso Vittorio Emanuele, che dalla trattativa con i liguri spera di poter anche produrre una corposa plusvalenza per avvicinare i nerazzurri alle richieste dell’Uefa, in attesa degli ormai celebri 30 milioni di euro che Sabatini e Ausilio dovranno ricavare dalle cessioni.

PRIMO SLANCIO - Inter e Sampdoria hanno ormai impostato la trattativa, i blucerchiati valutano il difensore 25 milioni di euro, ma l’idea dei nerazzurri è quella di inserire Caprari nell’operazione, valutandolo 15 milioni. L’ex Roma è a bilancio a 4,5 e una cessione a tali cifre garantirebbe una plusvalenza da 10,5 milioni. Operazione che da sola non basterebbe ad accontentare l’Uefa, ma varrebbe comunque da slancio.

L'INCONTRO - Ieri sera Ausilio e Romei ne hanno parlato a cena, lunedì potrebbero esserci un altro incontri tra le parti. L’intenzione è quella di chiudere la trattativa entro la fine di giugno, ma le due società stanno studiando il modo migliore per far quadrare i conti. Esattamente come i nerazzurri, anche i blucerchiati hanno esigenze di bilancio e l’operazione Skriniar - da questo punto di vista - servirà ad entrambe, ma sarà necessario sedersi nuovamente a tavolino.