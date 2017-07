Dopo Milos Skriniar, pronto a iniziare la sua avventura in nerazzurro a partire da giovedì prossimo (data dell'inizio del ritiro a Riscone Brunico), l'Inter è intenzionata a regalare a Luciano Spalletti un altro difensore centrale, possibilmente di prospettiva. Walter Sabatini ha sondato in Francia alcune piste di suo gradimento, dal sogno Marquinhos alle suggestioni Diakhaby e Kimpembé, ma un profilo sul quale il club nerazzurro lavora da tempo è il colombiano classe '96 dell'Ajax Davinson Sanchez. Una pista non semplice da perseguire, perchè il club olandese, per bocca del suo direttore sportivo Marc Overmars, si è espresso così sulle colonne del Telegraaf: "L’Inter vuole Sanchez? Ok, ne possiamo parlare ma non partirà per meno di 40 milioni di euro. Tete (terzino classe '95 dei Lancieri, ndr)? L'Inter non ha parlato con noi, forse l'ha fatto col suo agente, Mino Raiola".



IDEA CHRISTENSEN - Il nome nuovo che emerge nella lista dell'ex direttore sportivo della Roma è quello di Andreas Christensen, difensore centrale, ma all'occorrenza terzino, classe '96 di proprietà del Chelsea ma reduce da un prestito biennale al Borussia Monchengladbach. Si tratta di uno dei calciatori più ambiti nella sua posizione in Europa e Antonio Conte, che ha già in rosa giocatori importanti come David Luiz e Cahill e potrebbe presto accogliere il romanista Rudiger, non ha ancora preso una decisione a proposito della sua permanenza. Dopo Skriniar, l'Inter è pronta a portare avanti la linea giovane per la sua difesa.