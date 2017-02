Davide Santon, terzino dell'Inter, ha parlato a Inter Channel dei suoi inizi in nerazzurro: "Ero fisso con la prima squadra, ma andavo fuori alla domenica. A gennaio era arrivata qualche offerta per me, ero sul punto di accettare perché avevo poco spazio e magari ne potevo approfittare per crescere. Poi arrivò il match di Bergamo quando l'Inter perse 3-1: una settimana prima giocai terzino sinistro con la Primavera, ruolo che mai avevo coperto. Però alla fine mi dissi che l'importante era giocare e che i ruoli nuovi si scoprono. Qualche giorno dopo, mi ritrovai in campo contro la Roma nella gara di Coppa Italia da titolare con Mourinho. Da lì in poi le giocai tutte. Quell'anno lì fu indimenticabile perché fui chiamato dall'Under 21 e poi da Marcello Lippi nella nazionale maggiore. L'anno del Triplete fu altrettanto indimenticabile, ma dopo essermi alternato con Cristian Chivu mi sono operato al ginocchio e ho saltato il resto della stagione. Ma mi sono sentito sempre parte di un gruppo, giocando anche nei gironi di Champions. Sono arrivati i tre titoli, poi il Mondiale per club fu la ciliegina sulla torta".