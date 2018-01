Non è un buon momento per la famiglia Santon e non è la prima volta che il terzino dell'Inter o la sua compagna, Chloe Sanderson si trovano costretti a rispondere e proteggersi dagli attacchi dei tifosi infuriati per le prestazioni del terzino sui rispettivi account nei vari social network.



E dopo l'errore contro la Roma che ha lanciato El Shaarawy verso il gol del momentaneo 1-0 il profilo instagram di Davide Santon è stato inondato di insulti tanto da costringere il terzino a chiudere il proprio account. Una scelta condivisa dalla moglie che già in passato aveva dovuto rendere privato il profilo per evitare i continui attacchi che riceveva contro il marito. Scelte definitive che non allontanano la coppia. La bellissima e biondissima Chloe, così come fatto in passato (soltanto un anno fa aveva dichiarato: "E' stato un errore mentre stava facendo il suo lavoro di difendere, può capitare. Io capisco la frustrazione, ma le minacce di morte sono oltre il limite") continua a sostenere al 100% Santon anche dopo i suoi errori. Eccola nella nostra gallery.