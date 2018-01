Serata da incubo, quella di ieri sera, per Davide Santon: il terzino dell'Inter, colpevole del retropassaggio che ha consentito alla Roma di portarsi in vantaggio per 1-0 a San Siro grazie alla rete di Stephan El Shaarawy, non ha dovuto patire solo l'errore decisivo per il pari dei nerazzurri. Da ieri sera infatti i tifosi della Beneamata lo stanno bersagliando di insulti sui social network: il tecnico Luciano Spalletti lo ha perdonato, i fans no.



COSTRETTO A SPARIRE - Insultato più volte e pesantemente sul proprio profilo Instagram, nonostante le scuse in campo al triplice fischio sotto la Curva Nord, il terzino ha deciso di cancellare il proprio account, sparendo dal social. Non è la prima volta che succede: anche dopo Inter-Udinese Santon era stato bersagliato dai tifosi. Ieri sono arrivate anche le minacce, che lo hanno costretto a sparire. "Se viene a chiedere scusa a me non lo faccio più giocare", aveva detto Spalletti: forse è il caso di ricordarlo anche al popolo della rete.