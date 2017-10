L'Inter dovrà badare al Fair play finanziario anche nella sessione invernale di calciomercato. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport e quanto vi avevamo anticipato anche noi di Calciomercato.com qualche giorno fa. e diritto di riscatto non obbligatorio. Di certo, in assenza di cessioni importanti, continuerà a essere durissimo il compito di Sabatini e Ausilio, che non hanno fra l’altro mai smesso di scandagliare il mercato dei difensori centrali e dei centrocampisti di gamba, le due grandi lacune nella rosa di Spalletti".Questo è quanto spiega la "rosea". Va inoltre specificato che, esattamente come accaduto in estate, l'Inter avrà tempo fino al 30 giugno per piazzare cessioni utili eventualmente a risanare il bilancio. Per questo motivo la società nerazzurra potrebbe anche mettere in preventivo un investimento (non troppo esoso) nel prossimo mercato di gennaio.