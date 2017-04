L'edizione odierna de "La Repubblica" analizza la sfida tra Inter e Sampdoria e spiega come fin dall'inizio i nerazzurri non sembrassero nella loro miglior serata



"Sono venuti in 50mila, e di lunedì, in una dolcissima serata di primavera che sembrava un happening, molti pensavano che la vittoria sarebbe venuta da sé. Invece è stata la festa d’addio alle speranze dell’Inter di agganciare un terzo posto già di per sé improbabile, e mica solo quello: la sconfitta con la Sampdoria, la prima a San Siro in oltre 21 anni, annuncia al colto e all’inclita che per i nerazzurri ci sarà da sudare anche per un posto in Europa League, dunque che suoni pure l’allarme rosso. D’altronde si vede dal principio, dai primi passi e dai primi passaggi, dall’approccio meditabondo, dalla baldanza sfiorita, che è scesa in campo un’Inter minore, bislacca, forse svuotata dalla sosta per le nazionali, nonostante il posticipo di lunedì. Si specchia tutta nelle movenze e nelle scelte balzane di quel bel tomo di Marcelo Brozovic, uno che non sai mai che partita produrrà perché il mistero, come il suo talento, è chiuso in lui". Schierato a sorpresa al posto di Kondogbia, che pure con Gagliardini sembrava aver formato una coppia affidabile, il croato è l’anima pallida e confusa di un centrocampo che finisce presto nelle fauci di quello doriano".