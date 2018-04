L'Inter non molla Simone Verdi. L'attaccante del Bologna che lo scorso gennaio ha detto no al Napoli tornerà sul mercato la prossima estate e il club nerazzurro secondo Tuttosport proverà l'affondo per lui inserendo nell'affare alcune contropartite tecniche. L'obiettivo è quello di mantenere una valutazione da 25 milioni (e non superiore) ma abbassare il costo cash dell'affare.