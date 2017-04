Troppo lontana la prima Inter di Pioli, che sembrava aver superato i problemi di inizio stagione. I nerazzurri vivono adesso un periodo molto complesso e la Gazzetta dello Sport spiega come la panchina del tecnico emiliano sia a serio rischio dopo gli ultimi deludenti risultati.



"Allenare il presente per conquistare il futuro. Stefano Pioli, ogni volta che va sui campi della Pinetina a dirigere i lavori, a disegnare schemi, a spiegare sovrapposizioni e ripartenze, oltre che ogni volta che si siede davanti a un microfono, non fa che ripetere (prima a se stesso che ai suoi interlocutori) che conta soltanto l’oggi, «di doman non c’è certezza» come scriveva Lorenzo de’ Medici. Ma è lui il primo a sapere che l’«adesso» e il «dopo» sono strettamente legati. Se nelle sei partite che restano la sua Inter imbocca la strada giusta, risale qualche posizione in classifica e centra la qualificazione in Europa League, allora il «doman» è un po’ meno incerto. Diversamente la sua avventura nerazzurra si chiuderà. La tappa di questa sera a Firenze è fondamentale per capire di che pasta è fatta la squadra. Il 2-2 nel derby, soprattutto perché letto assieme alle due precedenti sconfitte contro Samp e Crotone, ha scoperchiato il pentolone dal quale, ora, non escono buone sensazioni".