Non c'è fair play finanziario o congresso cinese che tenga. L'Inter a gennaio farà un mercato diverso da quello estivo e investirà per completare una rosa che dovrà lottare fino all'ultimo per la Champions League e, se sarà possibile addirittura per lo scudetto. Un difensore centrale porebbe non essere l'assoluta priorità se non si presentasse l'occasione giusta e allora da Suning è arrivato il via libera all'acquisto anche di quell'incursore tanto cercato in estate.



VIDAL, NAINGGOLAN... COLPI ESTIVI - L'Inter ha perso tanto tempo in estate andando alla ricerca di un colpo top nel ruolo. Nainggolan, Vidal, Naby Keita sono tutti nomi cercati, sondati, addirittura quasi chiusi da Walter Sabatini e Piero Ausilio. Il club nerazzurro non è però riuscito, anche per questioni di budget, ad affondare il colpo e regalare a Luciano Spalletti l'acquisto richiesto.



OCCHI IN SUDAMERICA - Secondo la Gazzetta dello Sport l'allenatore italiano ha avuto le giuste rassicurazioni da parte della proprietà e ora, sotto la guida di Piero Ausilio è iniziata l'opera di scouting su tutto il calcio mondiale per individuare più profili e adattarsi poi al budget dato da Suning. Occhio soprattutto al mercato sudamericano. L'Inter ha ancora uno slot a disposizione e sebbene siano lontani i contatti con Lucas Lima, il colpo potrebbe comunque essere extracomunitario.