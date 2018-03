L'Inter vuole almeno un colpo di mercato a centrocampo per dare maggiore profondità alla rosa e, in vista della prossima estate, sta continuando a monitorare diversi obiettivi proprio nel reparto centrale del campo. Fra questi c'è il mediano classe '97 del Lione, Lucas Tousart.



SCOUT IN UNDER 21 - Il direttore sportivo Piero Ausilio ha dato missione ai propri osservatori che assisteranno dal vivo alla sfida di qualificazioni ai prossimi Europei Under 21 e che vedrà la Francia di Tousart affrontare in trasferta i parietà del Montenegro. Il centrocampista del Lione non sarà l'unico osservato speciale perchè nella nazionale d'oltralpe piacciono anche Ndombele, Diakhaby e Lopez, ma è sicuramente l'obiettivo più concreto.



OSTACOLO PREZZO - Centrocampista centrale di fisico e abilissimo in fase di interdizione, Tousart potrebbe prendere ideologicamente il posto di Roberto Gagliardini in un ipotetico 4-2-3-1 orchestrato da Spalletti per la prossima stagione. Il problema che potrebbe frenare l'operazione con il Lione è però la richiesta che il presidente Jean-Michel Aulas ha già fatto per il suo cartellino: 25 milioni di euro. Una cifra che è anche destinata a salire con il passare dei giorni, perchè i nerazzurri non sono gli unici che stanno seguendo i progressi di Tousart. Anche Tottenham, Juventus, Arsenal e Borussia Dortmund hanno segnato in rosso il suo nome in vista della prossima estate. L'Inter è avvisata.