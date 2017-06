Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, fa il punto sul futuro di Mamadou Coulibaly, centrocampista degli abruzzesi, e del suo mancato passaggio all'Inter: "In effetti ne abbiamo discusso con l'Inter - spiega al Corriere dello Sport - però il ragazzo non è convinto di giocare con la formazione Primavera nerazzurra, visto che in questi mesi si è ritagliato uno spazio importante in prima squadra con noi, nonostante la giovanissima età. Quindi, per ora resta qui a disposizione di Zeman insieme con gli altri compagni".