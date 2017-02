L'estate 2017 sarà caratterizzata da un grande valzer che riguarderà un ruolo da sempre delicato e sempre alla ricerca di nuovi interpreti: quello dei terzini. L'Inter ha già individuato in Ricardo Rodriguez e Ricardo Pereira gli obiettivi principali, ma non è escluso che l'Inter possa spingersi oltre e rivoluzionare completamente un reparto in cui il solo Danilo D'Ambrosio sta convincendo la proprietà cinese. Matteo Darmian è un profilo che piace da tempo e in estate anche il terzino italiano si appresta a tornare in Serie A.



SEMEDO LO LIBERA - Il Manchester United di Josè Mourinho in questa stagione si è opposto fortemente alla sua cessione, ma nel corso della prossima campagna acquisti i Red Devils metteranno in atto una vera e propria rivoluzione. In Inghilterra sono sicuri, il Manchester United ha già trovato l'accordo con il Benfica per il terzino destro Nelson Semedo, un affare da 40 milioni di euro che libererà Darmian. Un affare che l'Inter sta valutando per sistemare un reparto in grande difficoltà.