Ruben Botta, ex giocatore dell'Inter, si è trasferito al San Lorenzo ed ha parlato a Telam del suo passato in nerazzurro e della sua voglia di rifarsi ad alti livelli: ''Potevo giocare in questa squadra anche un anno fa, ma poi non è successo, ero ansioso di arrivare qui. La mia esperienza all’Inter? Spero di potermi riprendere prima o dopo una rivincita in Europa. Sicuramente è molto più facile mettersi in mostra nel calcio argentino. Adesso penso a fare le cose bene qui innanzitutto''.